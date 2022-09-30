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Diyarbakır’da inşaatın 5’inci katından düşen kalıp ustası öldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı 8 katlı inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası Murat Esin (34) hayatını kaybetti.

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Diyarbakır’da inşaatın 5’inci katından düşen kalıp ustası öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında 450 Evler Mahallesi’nde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5’inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin, dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin’in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esinin cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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