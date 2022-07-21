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Diyarbakır’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen usta İbrahim Duymuş, hayatını kaybetti.

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Diyarbakır’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Medya Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. İbrahim Duymuş, iddiaya göre inşaatın 4’üncü katından düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Duymuş, burada hayatını kaybetti. Duymuş’un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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