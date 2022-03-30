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Doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sağlık personelini darp eden 2 kişi tutuklandı.

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Doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı

Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanlarının Ahi Polis Merkezi’ne şikayet başvurusu yapmalarının ardından gözaltına alınan M.E. ve Y.Ö., işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Sağlık personelini darbeden zanlılar, “Kamu görevlisine karşı yaralama ve kamu malına zarar verme” suçlarından tutuklandı. (İHA)

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