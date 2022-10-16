Drift yapan kadın cezadan kaçamadı

Başakşehir'de otomobiliyle drift yapan sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücüye toplamda 9 bin 944 lira ceza yazılırken, sürücü belgesi de 60 gün süre ile iptal edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Bahçeşehir 2801 Sokak’ta 7 Ekim günü kavşakta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 DTF 252 plakalı araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. S.T.M olduğu tespit edilen sürücü, kısa sürede yakalandı.

FARKLI NOKTALARDAN CEZA YAZILDI

Sürücü S. T. M.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 lira, otomobil camlarının mevzuata uygun olmayan şekilde filmli olmasından 427 lira ve trafik düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak maddesinden de 196 lira olmak üzere, toplamda 9 bin 944 lira cezası yazdı. Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Sürücü S. T. M hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (DHA)

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