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Düğün denetiminde silahla ateş edenlere suçüstü

Gaziantep’te polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

Yayınlanma: 12:47 - 05 Eylül 2022 Güncellenme:
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Beydilli Mahallesi'nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı. Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi.

Yapılan denetimler sonucu düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden 3 kişi, yakalandı.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Düğün sahibi hakkında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı. (DHA)

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