Düğün magandalarına rekor para cezası

Gaziantep'te 9 ay önce yapılan bir düğünde havaya ateş açarak 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 5 şüpheli şahsa kişi başı 48 bin 275 TL, toplam da ise 289 bin 650 TL'lik idari para cezası uygulandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 9 ay önce yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 vatandaşın yaralanması olayının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı.

Adli ve mülki makamların koordinesinde yapılan titiz planlama takip çalışmaları neticesinde düğünde havaya ateş açarak 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 1 şüpheli yakalandı.

Yapılan düğünde, yakalanan şüpheli ile birlikte havaya ateş açtığı belirlenen 5 şahıs daha tespit edildi. Düğünde havaya ateş eden 5 şahsa kişi başı 48 bin 275 TL, toplamda ise 289 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)