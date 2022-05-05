Düğünde davul çalarken maganda kurşunuyla vurulan davulcu öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde davulcu Emre Tıptaş (41), düğünde davul çaldığı sırada ateşlenen tabancadan çıkan merminin kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesikkeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, davulcu Emre Tıptaş, mahalledeki bir düğünde davul çalmaya gitti.

Düğünün ilerleyen saatlerinde bazı kişiler kutlama adı altında tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada davul çalan Emre Tıptaş’ın kalbine, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti.

Kanlar içerisinde kalan Tıptaş, ağır yaralı olarak, düğüne katılan mahalle muhtarının özel aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tıptaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tıptaş’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Jandarma, tabancayı ateşleyen magandanın belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)