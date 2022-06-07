Dün eşyalarını attığı balkondan bu sabah düşerek öldü

Antalya’da dün bunalıma girip eşyalarını aşağı atan, balkonda yaktığı ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam eden kadın, bu sabah 4. katın balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

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Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın 4. katında yaşayan 44 yaşındaki Müge Akıllı, sabah 05.00 sırasında komşuları tarafından yerde hareketsiz olarak bulundu.

İhbarla bölgeye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından kontrol edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kadının aşağıya düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Akıllı’nın cansız bedeni ise nöbetçi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgi incelemesi devam ediyor.

DÜN EŞYALARINI ATEŞE VERİP AŞAĞI ATMIŞTI

Diğer taraftan ölen kadının dün balkonda küçük bir ateş yakıp daha sonra evinde bulunan eşyaları aşağı atan kadın olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından itfaiye merdivenleri ile balkona çıkılarak alınan kadın sağlık çalışanları tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmış daha sonra da taburcu olduğu öğrenilmişti. (İHA)

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