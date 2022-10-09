Durakta beklerken silahlı saldırıya uğradı
İstanbul'da bir kişi Levent metro durağı önünde beklerken motosikletli saldırganın kurşunlarının hedefi oldu.
Büyükdere Caddesi’ndeki Levent metro durağı girişinde, kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.
Motosikletli olduğu öğrenilen şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sırasında çok sayıda kovan bulundu. Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. (AA)