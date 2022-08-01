Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Şemdinli yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde içerden çıkmaya çalışan kedi, duvardaki delikten geçtiği sırada sıkıştı.
Kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Balyozla duvarın kırılmasıyla kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. (İHA)