Abone Ol

Duvarı delerek 1 milyon TL’lik ‘altın’ çaldılar! Bir şüpheli yakalandı

Ağrı'da bir kuyumcunun duvarını delerek 1 milyon TL değerinde altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Duvarı delerek 1 milyon TL’lik ‘altın’ çaldılar! Bir şüpheli yakalandı

Olay, 16 Mayıs günü Leylekpınarı Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda duvarı delerek içeri giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altını çalıp, kayıplara karıştı.

İş yerinin çalan alarmı sonrası bölgeye gelen bekçiler, kuyumcunun arkasındaki kapının açık olduğunu belirledi. Ekiplerce yapılan incelemede kuyumcuya bitişik duvarın delinerek soygunun gerçekleştirildiği tespit edildi.

2 ŞÜPHELİDEN 1’İ YAKALANDI

Polis, olayın ardından şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüphelilerinden birinin E.Y. isimli kişi olduğu belirlendi. E.Y., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı İlginizi Çekebilir Hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster