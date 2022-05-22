Edirne’de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü

Edirne’de bir restoran işletmecisi işyerinde darp edilerek öldürüldü.

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Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi Ördekli Göl mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. Restoran işleten İsmail Balcı, işyerinde sabaha karşı 05.30 sularında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilerek öldürüldü.

Zanlılar olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri olayla ilgili O.A ve S.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Balcı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için başlattığı geniş çaplı çalışmalar devam ediyor. (İHA)

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