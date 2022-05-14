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Edirne’de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Edirne'de tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan şüpheli çanta, bölgede kısa süreli panik yarattı. Polisin, fünye ile patlattığı çantanın içi boş çıktı.

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Edirne’de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Kent merkezinde bulunan Sabuni Mahallesindeki 5 asırlık tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.

Uzman ekiplerin geldiği bölgede özel kıyafetli polisin fünye ile patlattığı çanta boş çıktı. (DHA)

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