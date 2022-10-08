Edirne’de yılbaşından bu yana 3 bin 500 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü, yılbaşından bu yana Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 3 bin 500 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Son haftada kentte yakalanan Irak ve Afganistan uyruklu toplam 139 göçmen de sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında yılbaşından bu yana Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 3 bin 500 kaçak göçmen Edirne’den sınır dışı edildi.

Son bir hafta içinde yakalanan Irak ve Afganistan uyruklu toplam 139 kaçak göçmen de Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nden otobüslere bindirilerek sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Kaçak göçmenler İstanbul Havalimanı’ndan charter uçuşlarla ülkelerine gönderilecek.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Edirne’de yılbaşından bu yana 3 bin 500 göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. (DHA)