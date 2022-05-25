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Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yangın

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinikler bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

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Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yangın

Kazımdirik Mahallesi’ndeki Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde poliklinikler binasının zemin katında bulunan Mamografi bölümünde akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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