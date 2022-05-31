El frenini çekmediği TIR’ın altında kalarak öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde 65 yaşındaki Necmi Yıldız, el frenini çekmeden tamir için altına girdiği TIR'ın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.
Olay, Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Avadan mevkisinde meydana geldi. 63 B 7601 plakalı TIR’ın sürücüsü Necmi Yıldız, seyir halindeyken alt takımlardan gelen sesler üzerine yol kenarında durdu. Yıldız, tamir için TIR’ın altına girdi. Bu sırada TIR hareket edince Yıldız, tekerleklerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
El freninin çekili olmadığı TIR’ın altından çıkarılan ve öldüğü belirlenen Yıldız’ın cesedi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)