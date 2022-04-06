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Elazığ’da korkutan yangın!

Elâzığ'da, dün gece saatlerinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayınlanma: 09:50 - 06 Nisan 2022 Güncellenme:
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Elazığ’da korkutan yangın!

Kültür Mahallesi Vali Fahribey Bulvarı’ndaki 4 katlı bir apartmanın çatısında dün gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)
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