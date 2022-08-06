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Elazığ’da düğün dönüşü trafik kazası: 14 yaralı

Elazığ’dan düğün için Adana’ya giden minibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:35 - 06 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Kaza, Elazığ – Malatya Karayolu Öksüzuşağı köyü mevkiinde mevkiinde meydana geldi. Elazığ'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine düğün için giden N.Ş. idaresindeki 23 AJ 157 plakalı minibüs, düğün dönüşü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada, minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yan yatan minibüsün içerisinden çıkarılmalarının ardından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu. (İHA)

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