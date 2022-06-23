Elektrik çarpınca 10 dakika kalbi durdu, mucize eseri hayata döndü

Bodrum’da bir oto yıkamacıda çalışan 17 yaşındaki Yusuf Bozyiğit, yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. 10 dakika boyunca kalbi duran, başta akciğerleri olmak üzere pek çok organında tahribat meydana gelen Bozyiğit, acil servis ekibinin yoğun çabasıyla hayata döndü. İzmir’de iki ay yoğun bakımda kalan gencin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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3 yıldır yaz aylarında Bodrum'a giden ve çeşitli işlerde çalışan 17 yaşındaki Yusuf Bozyiğit, Bodrum'da sanayi sitesinde bulunan bir oto yıkamacıda yüksek voltajda elektrik akımına kapıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanma meydana gelen Bozyiğit’in, 10 dakika boyunca kalbi durdu. 112 Acil Servis ekiplerinin yoğun çabasıyla kalbi yeniden çalıştırılan Bozyiğit, Bodrum Devlet Hastanesinden İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akciğerleri başta olmak üzere iç organlarının büyük bölümünde hasar oluşan Yusuf Bozyiğit, yoğun bakımda 2 ay boyunca tedavi gördü. Doktorlar, yanık birimine sevk edilen Bozyiğit’in yoğun tedavi ile hayati tehlikeyi atlattığını kaydetti.

NORMAL HAYATINA DÖNECEK

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hüseyin Özkarakaş, “Yusuf'un elektrik çarpması sonrası 10 dakika kalbi duruyor ve sonra tekrar çalıştırılıyor. Hastanemize sevk edildiğinde tüm organlarda bir harabiyet söz konusuydu. Akciğerleri hemen hemen hiç çalışmıyordu. 2 ay solunum cihazı ile desteklendi. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra yanık birimine sevk ettik. Akciğerleri düzeldi, organları toparlandı.

Vücudunda çok büyük yanık yüzdesi vardı. Kanı neredeyse tamamen yanmıştı, onlar da geriledi. Çok şükür buna vesile olduk. Genel durumu düzeldi. Ufak tefek izler kalacak ama 1-2 aya kadar normal hayatına dönecek. Fizik tedavisi de yakında bitecek ve taburcu edeceğiz” dedi.

Yusuf Bozyiğit ise “Oto yıkamacıda çalışıyordum. Üst katı temizlediğim sırada elektrik kablosunu köşeye çekmek için tutunca elektrik çarptı. O andan sonra her şeyi unuttum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu. (İHA)

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