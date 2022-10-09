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Elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çıkıp, akıma kapılan elektrik ustası Ertan Emiroğlu (29) hayatını kaybetti.

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Elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Olay, öğle saatlerinde Taşlıyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçe sulamasında kullanılan sondaj dinamosunu elektriğe bağlamak isteyen Ertan Emiroğlu, elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra akıma kapılan Emiroğlu, dengesini kaybederek yere düştü.

Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emiroğlu, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Emiroğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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