Emekli cerrah sahilde ölü bulundu
Muğla’nın Milas ilçesinde tatilde yapan emekli cerrah Adnan Yüce’nin sabah saatlerinde sahilde ölü bulundu. Jandarma soruşturma başlattı.
Antalya'dan Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ne tatile gelen emekli cerrah Dr. 72 yaşındaki Adnan Yüce bu sabah saatlerinde tatili geçirdiği sitenin bulunduğu sahilde vatandaşlar tarafından hareketsiz yatarken bulundu.
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Yüce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken Yüce'nin ölüm nedenini belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yüce'nin ölümü ailesinde şok etkisi yarattı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken üç kişini ifadesine başvurulduğu öğrenildi.