Emekli polis, sokak ortasında tartıştığı kadını katletti

İstanbul Beylikdüzü'nde emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurdu. Ağır şekilde yaralanan kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü’nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında Y.K. isimli kadın ile tartışmaya başladı. Ardından belinden çıkardığı tabanca ile kadına ateş etti.

Y.K., ağır şekilde yaralanırken, H.Ö. aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Avcılar’da bulunan bir hastaneye kaldırılan Y.K.’nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

“ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM”

Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananlar gözyaşları ile anlatarak, “Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek” dedi. DHA