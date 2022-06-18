Emniyet deposundaki yangının sıcak hava sebebiyle başladığı belirlendi
İstanbul’da polise ait, kaçak alkol ve sigaraların tutulduğu depoda çıkan yangının bahçedeki malzemelerin alev almasıyla başladığı belirtildi. Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre yangın sıcak hava sebebiyle kendiliğinden başladı. Yangının başlama anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak alkol ve tütün ürünlerinin muhafaza edildiği Fatih Kumkapı'daki depoda saat 16.30'da yangın çıktı. Bahçede başlayan alevler kısa sürede yayılırken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Rüzgarla birlikte büyüyen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
SICAK HAVA VE RÜZGAR
Uzun uğraşlarla söndürülen yangınla ilgili emniyet tarafından ön araştırma yapıldı. Emniyet kaynaklarına göre araştırmalarda, yangının, “sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması ve rüzgarla birlikte etkisini artırması neticesinde meydana geldiği” belirlendi.
KAMERALARA YANSIDI
Kimsenin yaralanmadığı yangının başladığı anların görüntüleri de güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde bahçedeki içinde alkol bulunan plastik varillerden bir anda alev yükseldiği görülüyor.