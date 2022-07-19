Emniyet’ten Fatih’te araca ateş edilmesine ilişkin açıklama

İstanbul Fatih'te çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uyulmaması üzerine otomobile ateş etmesiyle bir kişi yaralandı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

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Fatih’te çarşı ve mahalle bekçileri, ‘dur’ ihtarına uyulmaması üzerine havaya ateş ederek otomobili durdurmak istedi. Otomobilin durdurulmaması üzerine tekerleklerine ateş edildi. Yaşanan olayda otomobilin yolcu koltuğunda oturan M.F.B yaralandı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* “19 Temmuz 2022 günü saat 03.00 sıralarında İlimiz Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi’nde uygulama yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından şüphe üzerine ‘Dur’ ihtarı yapılan aracın, görevli iki personellerimizin üzerine sürülerek kaçmaya devam etmesi nedeniyle personel tarafından uyarı amacıyla önce havaya, sonra da araç tekerleklerine ateş edilmiştir.

* Sürücü K.O. adlı şahsın kullandığı kaçan aracın yolcu koltuğunda oturan M.F.B. adlı şahsın yaralandığı ve hastaneye gittikleri tespit edilerek hastanede gözlem altına alınmışlardır. Olayda hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanan M.F.B.’nin tedavisi devam etmektedir.

* Yapılan incelemelerde; adı geçen şahısların alkollü oldukları, araç sürücüsü K.O. isimli şahsın ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma’, ‘Mala Zarar Verme’ ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ ‘Yaralama’, ‘Hakaret’ suçlarından 7 suç kaydı, M.F.B. isimli şahsın ise ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma’ ve ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarından 12 suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

* Şahıslar hakkında ‘Görev Yaptırmamak İçin Direnme’ suçundan adli tahkikat başlatılmıştır.” DHA