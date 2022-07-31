Eniştesini öldüren kayınbirader tutuklandı

Bursa'da eniştesini tabancayla öldüren kayınbirader tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ercan K., Eşref K., Selim K. ve Mahsun K. sokakta yürürken, ablalarına şiddet uyguladığını iddia ettikleri enişteleri Hasan Çetin ile denk geldiler.

Dört kayınbirader ile tartışan Hasan Çetin, kaçmaya başladı. Mahsun K. (40) elindeki tabancayla, eniştesine kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Hasan Çetin, yaralandı. Şüpheliler, park ettikleri otomobile binerek uzaklaştılar.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetin’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen dört şahıstan Mahsun K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.