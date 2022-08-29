‘Erkek arkadaşım eve kilitledi’ dedi, itfaiye kurtardı
Düzce'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Aydınpınar Caddesinde meydana geldi. Apartmanın 5inci katında oturduğu dairede kilitli olan Çise C., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Çise C.yi merdivenli araçla balkondan alarak çıkardı. Çise C., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, Çise C.nin iddiası üzerine erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı. (DHA)