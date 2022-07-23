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Erzincan’da trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi 

Erzincan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Erzincan’da trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi 

Kaza, dün akşam saatlerinde Yalınca köyü yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.H.B. idaresindeki otomobil ile Abbas Sürmek’in kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürmek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hastane önünde bekleyen Sürmek'in çok sayıda yakını ölüm haberiyle yıkıldı.
Öte yandan kazayla ilgili tahkikat başlatılırken otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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