Erzurum’da 41 düzensiz göçmen yakalandı
Erzurum'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 38'i Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Erzurum Çevre Yolu üzerinde durdurdukları bir araçta 41 düzensiz göçmen yakaladı. Araçta bulunan 38’i Afganistan, 3’ü Pakistan uyruklu 41 kişinin, İran sınırından yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından yakalanan 41 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yasadışı yollarla göçmenleri 1000 dolar karşılığında batı illerine taşıdığı tespit edilen araç sürücüsü Rahmi M. ise gözaltına alındı. Rahmi M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yasadışı insan kaçakçılığında kullanılan aracına ve banka hesaplarına el konuldu.