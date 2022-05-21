Escort ilanlarıyla dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Escort ilanları ve yabancı uyruklu kişiler adına alınmış telefon hatlarını kullanarak pek çok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıkan 23 kişilik şebekeden 11 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırdıkları kişilere ait bilgileri kaydettikleri ajanda ele geçirildi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçesini kapsayan geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirerek verdikleri escort ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 23 kişilik şebekeyi gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu kadınlara ait telefon hatlarını kullanan şüphelilerin verdikleri ilanları arayan kişileri buluşacakları vaadiyle dolandırdıkları, banka hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin bu şekilde ülke genelinde yüzlerce kişiyi dolandıkları ortaya çıktı.

‘AJANDAYA KAYDETMİŞLER'

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla üç ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, dizüstü bilgisayar, banka kartı ve hafıza kartının yanı sıra içinde dolandırılan kişilerle ilgili bilgilerin ve para transferlerinin yer aldığı bir ajanda ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 7'si polisteki sorgusunun ardından serbest kalırken 11'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salındı.

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