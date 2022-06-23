Abone Ol

Eşek arısının camından girdiği otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ'in Marmara Ereğlisi’nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 15:30 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, Yakuplu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki 34 BD 2540 plakalı otomobile, camdan eşek arısı girdi.

BİR TÜRLÜ ATLAMADI

Araç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı. Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı. Enes Özkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Buğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan'ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi'ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  (İHA)

Film gibi kovalamaca: Kaza yapan araçlar bir anda alev aldı İlginizi Çekebilir Film gibi kovalamaca: Kaza yapan araçlar bir anda alev aldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
buğday Çorlu film istanbul kaza Kocaeli otomobil Sağlık Tekirdağ