Esenyurt Kaymakamlığı’ndan mahalle kavgası açıklaması: Havaya ateş edilerek kontrol altına alındı

Esenyurt Kaymakamlığı, ilçede gerçekleşen ve silah seslerinin duyulduğu kavga olayına ilişkin açıklama yaptı. 13-17 yaş aralığındaki Türk vatandaşı çocukların kavgasıyla başladığı belirtilen, aile büyüklerinin de dahil olmasıyla yaralamalı kavgaya dönüşen olay yerinde güvenlik güçlerince uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda; Esenyurt ilçesinde Suriyelilerin silah ile rastgele ateş açtıkları yönünde olaylar yaşandığı aktarıldı. Esenyurt Kaymakamlığı açıklama yaparak bu haberlerin asılsız olduğunu, kavganın Türk vatandaşları arasında gerçekleştiğini belirtti. Esenyurt Kaymakamlığı’nın açıklamasında şöyle denildi:

*”Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda; Esenyurt ilçemizde Suriyelilerin silah ile rastgele ateş açtıkları yönünde asılsız haberler yapıldığı tespit edilmiştir.

*01 Mayıs 2022 tarihinde Çınar Mahallesi, 1410 numaralı sokakta saat 15.30 sıralarında gerçekleşen ve asılsız haberlere konu olan olay; 13-17 yaş aralığındaki Türk vatandaşı çocukların kavgasıyla başlamıştır.

*Sonrasında aile büyüklerinin de dâhil olmasıyla yaralamalı kavgaya dönüşen olay yerine, ivedilikle ekiplerimiz intikal etmiştir.

*Olay yerindeki bazı şahıslar, güvenlik güçlerimizin defaatle ikazlarına rağmen, taşkınlık ve saldırılarına devam etmişlerdir.

*Bunun üzerine güvenlik güçlerimizce havaya uyarı ateşi açılarak, kalabalık grup kontrol altına alınmıştır.

*Olayın tarafı ve Türk vatandaşı olan yaşı küçük şahıslar Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine, yaşı büyük şahıslar ise Esenyurt Merkez Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir.

*Bahsi geçen olayla herhangi bir yabancı uyruklu şahsın ilgisi yoktur.

*İlçemizde yaşayan herkesin huzuru, güvenliği ve esenliği için güvenlik güçlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır.”