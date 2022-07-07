Esenyurt’ta kardeşi ile tartışan ağabey, keserle evi bastı
İstanbul Esenyurt'ta ağabey, tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı. Ağabey keserle yengesine saldırırken, çocuklar da 'anne' diye çığlık attı.
Olay, sabah saatlerinde Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında ağabey, keserle kardeşinin evini bastı.
Kardeşini evde bulamayan ağabey yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Şahıs, dakikalarca yengesini darbetti.
Şahıs, keserin sapıyla yengesini darbetmeyi sürdürdü. Olayın ardından kadın, polise giderek şikâyetçi oldu.
Polisin, ağabeyi yakalama çalışmaları devam ediyor. DHA