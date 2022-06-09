Esenyurt’ta kavga ettikleri kişinin evini taşladılar

Esenyurt'ta, bir kişi ağabeyi ile beraber tartıştığı adamın evini taşladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 7 Haziran Salı akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşadı. İddiaya göre, 2 kişi arasında sokakta sözlü tartışma başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Olaya karışan taraflardan biri, apartmanın birinci katındaki dairesine döndü.

Diğer kişi ise ağabeyi ile tartıştığı adamın evinin önüne geldi. Önce küfretmeye başlayan ağabey kardeş, daha sonra taşları evin camına atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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