Eşi ile tartışırken araya giren bacanağı tarafından öldürüldü

Muğla‘nın Seydikemer ilçesinde eşi ile tartışan kişi, araya giren bacanağı tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Yasin Bihan kendi evlerinde tartıştığı eşinin evden ayrılarak bacanağının evine gitmesi üzerine Selen Caddesi'nde bulunan bacanağı 41 yaşındaki H.O.'nun evine gitti.

Burada da eşi ile tartışmaya devam eden Yasin Bihan'a, bacanağı H.O. araya girerek müdahale etti. Bihan ile H.O. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.O. kavganın büyümesi üzerine evindeki av tüfeğini alarak Bihan'ın göğsüne doğru ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bihan'ın öldüğünü belirledi.

Bihan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. H.O. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olaydan sonra sinir krizi geçiren Bihan'ın eşinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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