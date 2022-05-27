Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
İzmir’in Bornova ilçesinde kocası tarafından tabancayla vurulan Rojda Şayla olay yerinden hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesinde meydana geldi. Rojda Şayla, bir süredir aralarında sorun olduğu ileri sürülen kocası Nuh Şayla’nın eve gelerek tabancayla ateş açması sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı.
CİNAYET ZANLISI KOCA KAÇTI
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan cinayet zanlısı hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 43 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Rojda Şayla'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.