Esila’nın bacağına saplanan askıyı itfaiye kesti
İzmit'te evde oyun oynayan Esila Hüma Şimşek'in bacağına kapının arkasına takılan metal askının ucu saplandı. Askının bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, hastaneye götürülen Esila tedaviye alındı.
Alikahya Merkez Mahallesi’nde ikamet eden Şimşek ailesinin 5 yaşındaki kızları Esila Hüma, evde oynadığı sırada sol bacağına yerde bulunan kapının arkasına asılan metal askının ucu saplandı.
Kızının ağlaması üzerine durumu fark eden Murat Şimşek, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın bacağına saplanan askıyı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, askının bir kısmını demir kesme makasıyla kesti. Bu sırada küçük kız korku içerisinde ağlarken, askının bacağında kalan kısmının çıkarılması için hastaneye götürüldü. Küçük kızın bacağına saplanan askı hastanede çıkarıldı. (DHA)