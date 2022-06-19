Eşiyle tartışan kadın evini ateşe verdi
Ankara’da eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini yaktı. Evin bulunduğu apartmanı kısa sürede saran alevler ve dumanlar paniğe sebep olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Mamak'ın Türközü Mahallesi'ne bağlı Şahit Ayhan Babadağ Caddesi'ndeki evlerinde eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini ateşe verdi.
Daireden çıkan dumanlar ve alevler kısa sürede apartmanın her yerini sarması binadakilerin ve diğer çevre sakinlerinin panik ve korku yaşamasına neden oldu.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. (İHA)