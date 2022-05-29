Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı

Kayseri'de hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra dükkanı ateşe verdi.

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir markete giren A.C., kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek kaçtı. Alarm sisteminin çalması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de marketin eski çalışanı olduğu belirlenen ve kaçan A.C.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı.