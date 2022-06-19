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Eski gelinini av tüfeğiyle öldürdü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K., miras nedeniyle tartıştığı eski gelini Hatice Bayram'ı av tüfeğiyle öldürdü.

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Eski gelinini av tüfeğiyle öldürdü

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Çeralan Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice Bayram, 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski eşi Seyfi K.’nin evine gitti.

Burada eski kayınpederi Mustafa K. ile karşılaşan Hatice Bayram, iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Mustafa K., evdeki av tüfeği ile Hatice Bayram’ı vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Bayram’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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