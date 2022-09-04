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Eski ihracatçılar birliği başkanına cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin eski başkanlarından G.R. hakkında, eski çalışanına "basit cinsel saldırı", "cinsel taciz" ve "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

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Eski ihracatçılar birliği başkanına cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, G.R’nin (73) sahibi olduğu gıda firmasında 2021’e kadar 3 yıl imza yetkilisi olarak çalışan Z.K’yi (44) 2018 yılında eşinin vefatının ardından telefonla taciz ettiği, fiziksel tacizde de bulunduğu öne sürüldü.

İddianame, İzmir 28’inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. (AA)

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