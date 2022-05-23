Eski patrondan çalışanına kurşun

Kağıthane'de bir kişi, eski çalışanının evinin önüne gidip önce tartıştı sonra iki el ateş etti. Silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olmazken bu saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Çeliktepe Mahallesinde geçtiğimiz hafta Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre özel bir firmada kuryelik yapan Harun Kutay (39) patronu ile sorun yaşayarak işinden ayrıldı. Ancak patronu ile arasında sorunlar devam etti ve husumete dönüştü.

Eski patronu iki arkadaşı ile birlikten Kutay’ın evinin önüne geldi. Eski çalışanını dışarıya çağıran kişi başarılı olamayınca tartışmaya başladı. Eski patron bir andan belinden silahını çıkartarak Harun Kutay’a doru ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıya uğrayan Kutay evinin penceresinde içeriye doğru kaçtı. Saldırganın yanında bulunan iki kişi arkadaşına engel olmaya çalıştı. Bir süre sonra tekrar eve doğru yönelen saldırgan bir el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Şans eseri silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olamazken güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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