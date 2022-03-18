Eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, ayrıldığı eski kız arkadaşı ile yanındaki erkek arkadaşını silahla yaraladı.

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Doğancı Mahallesi, Atatürk Bulvarı’nda erkek arkadaşı M.Ö. ile bir iş yerinin önünde yemek yiyen Ş.F.E.’yi gören ayrıldığı eski erkek arkadaşı E.A., Ş.F.E. ile yanında bulunan erkek arkadaşı M.Ö.’ye tabancayla ateş etti.

Tabancadaki bütün mermileri boşaltan E.A. olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Ş.F.E ve M.Ö. ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke ve Mersin’e sevk edildiler. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu.

Olaydan sonra kaçan şüpheli E.A. daha sonra polis tarafından yakalandı.

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