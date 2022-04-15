Eski sevgilisini otopark çıkışında bekleyip darp etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde D.A. (42), ayrıldığı sevgilisi M.E.'yi (22) otopark çıkışında bekleyip, darp etti.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D.A., ayrıldığı sevgilisi M.E.’yi katlı otopark çıkışında bekledi.

M.E.’yi görür görmez tartışmaya başlayan D.A., ardından M.E.’yi darp etti. Yoldan geçen bir kişi olaya müdahale ederken, durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, D.A. ile M.E.’yi sağlık raporu için hastaneye götürdü.

M. E. ve D.A., daha sonra ifadeleri için polis merkezine götürüldü. M.E. şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)