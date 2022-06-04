Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5i tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yapılan operasyonda; kent merkezinde 15, Alpu ilçesinde 20, Bursa’da ve Afyonkarahisar’da 1’er şüphelinin ev ile araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda; 175 gram metamfetamin, 160 gram bonzai, 5 gram kokain, 171 uyuşturucu hap, ekili 7 kök kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, 33 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca mermisi, 3 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 fişek, 4 pala, 6 sustalı ve kelebek bıçak, 2 cop, 19 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında evlerinde arama yapılan 37 şüpheliden 28’i gözaltına alındı.



Şüphelilerden 18’i, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hayvan kemiklerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi