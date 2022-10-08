Eskişehir’de, çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı
Eskişehir'de, tramvay durağında elindeki çantasıyla çevredekilere saldıran Deniz Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesindeki çarşı tramvay durağında Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)