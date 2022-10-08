Eskişehir’de işveren grevdeki işçilerine tazminat davası açtı

Eskişehir’de 101 gündür grevde olan Atışkan Alçı işçilerine, grevin 41. gününde aynı şirkete ait temizlik ürünleri satan mağazanın önünde yaptıkları eylemde üzerlerine giydikleri tişörtlerde firmanın ismi yazması gerekçesiyle işveren tarafından tazminat davası açıldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de 101 gün önce greve başlayan Atışkan Alçı işçilerine, grevin 41'inci gününde, aynı firmanın Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi üzerindeki temizlik ürünleri satan mağaza önünde yaptıkları eylemde üzerlerine giydikleri tişörtler nedeniyle tazminat davası açıldı.

101 GÜNDÜR GREVDELER

Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Fabrikası’nda çalışan yaklaşık 120 işçi, Türk İş'e bağlı Kristal İş sendikası çatısı altında örgütlendi. Aylardır toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmasını bekleyen işçiler, TİS sürecinde taleplerinin karşılanmaması üzerine geçen Temmuz ayı başında greve çıktı.

Grevde olan işçiler haklarını alabilmek amacıyla grevin 34. gününde, bağlı oldukları Kristal-İş Sendikası temsilcileri ile birlikte Yunus Emre Caddesi'nde bulunan aynı şirkete ait otelin önünde eylem yaptı.

İşçiler, grevin 41’inci gününde de yine aynı şirkete ait Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren temizlik ürünleri satışı yapılan mağaza önünde yaptıkları eylemle işverene seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan işçilerin üzerlerine giydikleri tişörtlerin arkasında, ‘İşçilerin sağlığını yok sayıyor’, ‘Biz de insanca yaşamak istiyoruz’, ‘İşçinin hakkını vermiyorsun, bizde senden alışveriş yapmayacağız’, ‘Sermayeniz alın teriniz değil. Bize vermediğiniz hakkımızdır’, ‘Kölece bir düzende yaşamak istemiyoruz’ sloganları ve temizlik ürünleri satılan firma ismi yer almıştı.

TİŞÖRTLERDEKİ FİRMA İSMİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Mobese ve iş yerindeki güvenlik kameralarından eyleme katılan ve eylemde firmanın ismi yazılı tişörtleri giyenlerin kimlikleri tespit edildi. İçerisinde Kristal İş Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı'nın olduğu toplam 16 işçiye, ‘İşletmenin zarara uğratıldığı ve işverenin itibarının zedelediği’ gerekçesiyle işveren avukatı tarafından Eskişehir Asliye Hukuk Mahkemesine tazminat davası açıldı.

18 bin lira tazminat talep edilen dava dilekçesinde, “İşçilerin haklarını vermiyorsun, biz de senden alışveriş yapmayacağız baskılı tişört giyen işçiler, işverenin Asarcıklı Caddesi üzerinde bulunan mağazasının önünde toplanmış ve yoğun saatte caddeden geçenlerin üzerlerinde yazılı ibareleri göreceği şekilde vakit geçirmişlerdir. Yine eylem kapsamında kimliği tespit edilemeyen kişi işverenin mağazasına girmiş, alışveriş yapacak gibi davranarak eline aldığı bir takım temizlik malzemeleri ile kasaya geldiği sırada yüksek sesle ‘Vazgeçtim, buranın patronu işçilerin hakkını vermiyor. Ben de buradan alışveriş yapmayacağım’ demiş ve malzemeleri bırakarak mağazayı terk etmiştir” ifadelerine yer verildi.

“BİZİ YILDIRAMAZSINIZ”

Kristal İş Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı için 3 bin lira, 15 işçi için ise biner lira tazminat istenilen dava hakkında açıklamalarda bulunan Akyazı şunları söyledi:

“101 gündür işçiler grevlerini sürdürüyor. Yaptığımız eylemde tişört giydik, bu tişörtlerin üzerine sloganlar yazdık. Bu sloganlarla ilgili Asarcıklı Caddesi'nde hiç kimseyi rahatsız etmeden yürüyüş yaptık.

Bu yürüyüşten işveren rahatsız oluyor. Bu konuyla ilgili 15 arkadaşımıza ve bana toplam 18 bin liralık işverenin işletmesini zarara uğratmaktan ve itibarını zedelemekten dolayı bize dava açtı. Biz bu konularla ilgili mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu tür eylemlerimiz devam edecek. Bizi bu konularla ilgili yıldıramaz. Burada asıl olan mesele, şehrin bütün mobeselerinden resimlerimizi almak. Bunu büyük ihtimalle bizim yorumumuz Valilik ve Emniyet üzerinden kameralardan alındı. Mahkemeye bunlarla ilgili müracaat edildi. Biz haklı eylemlerimizi her zaman yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz.”

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