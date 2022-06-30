Eskişehir’de karavanla otomobil çarpıştı: 2’si Fransız 5 yaralı

Eskişehir’de karavan ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Karavanda sıkışan Fransız uyruklu 2 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

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Kaza, Eskişehir Seyitgazi Karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sebastien Marc Michel Deroo (28) idaresindeki DZ 159 DF plakalı karavan ve Yasin S. (43) kontrolündeki 26 AEC 963 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan yola savrularak ağır yaralandı. Fransa plakalı karavanda bulunan Sebastien Marc Michel Deroo ve Oceane Virginie Nathalie Hourez ise araç içerisinde sıkıştı. Otomobilde bulunan sürücü Yasin S., Feriha S. (41) ve 15 yaşındaki kızları Begüm S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma trafik timleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karavanda sıkışan Deroo ve Hourez itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Karavanda yaralı bulunan yolcunun köpeğini sorması üzerine AFAD ekipleri kayıp köpeği arama çalışması başlattı.

Kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

“KAZA ANINDA BEYAZ ARACIN BU TARAFA DOĞRU YÖNELDİĞİNİ GÖRDÜK”

Kaza anında karayolunda seyir halinde olan ve olayın ilk anlarını gören başka bir sürücü Gamze Sarı, “En önden biz geliyorduk. Kaza anında beyaz aracın bu tarafa doğru yöneldiğini gördük. Hatta tarladan uçtu falan dedik. Onun dışında canlı köpeğin gittiğini gördük. Sonradan fark ettik. Köpeğin gittiğini gördük, acaba köpeğe çarpmamak için mi birbirlerine girdiler diye düşündük. Sanırım köpekte karavandaki arkadaşlarınmış” dedi.