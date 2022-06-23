Esnaf Bakanlığı kuracaklarını duyuran Sarıgül, gönlündeki ismi de açıkladı

Kendi iktidarları döneminde esnafa destek vereceklerini anlatan TDP lideri Mustafa Sarıgül, bir de Esnaf Bakanlığını kuracaklarını duyurdu. Sarıgül, "Esnaf kardeşim, artık derdini anlatacağın bir bakanın var, sorununu çözecek olan bir bakanın var. Esnafın derdini, Erol Korkut bilir, esnafın sorunlarını, Erol Korkut çözer" diyerek, bakanlık için düşündüğü ismi de açıkladı.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnaf toplantısında konuştu. Sarıgül, “Ben esnafı seçim zamanı hatırlayan siyasilerden değilim.Biz birbirimizi iyi tanıyoruz, yıllardır tanıyoruz. Belediye başkanıyken sabah erken saatlerde esnafları ziyaret ederonlarla kahvaltı yapardım” diyerek sözlerine başladı.

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti: “Pazartesi günleri zabıta benim adıma esnafa hayırlı işler dilerdi. Siftah yapmamış esnafın kapısına para diye dayanmazdık. Esnaf kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunurdum. Esnafla iç içe çalıştım, esnafın en kolay ulaştığı başkan ben oldum. 2001 ekonomik krizi sırasında esnafa çok destek verdim.

BİZ EKMEĞİNİN PEŞİNDEN GİDENLERİN PARTİSİYİZ

Bir esnaf kardeşime sorsalar deseler ki sen sağcı mısın solcu musun, esnaf ne der? ‘Ben ne sağcıyım ne solcuyum, ben ekmeğimin peşindeyim’ der.

Türkiye Değişim Partisi olarak bize de soruyorlar siz siyasi yelpazenin neresindesiniz, biz de diyoruz ki biz sağcı veya solcu bir parti değiliz. Biz ekmeğinin peşinden gidenlerin partisiyiz. Eski partilerin hepsi esnaf önemlidir dedi, esnafın sorunlarını biz çözeceğiz dedi.

Sağcısı, solcusu iktidar oldu, 75 yıldır bir esnaf bakanlığı kurmadılar. 20 senedir Ak Parti var onlar da kurmadı. Esnaf bakanlığı kuracağız diyen ilk parti biz olduk.

EROL KORKUT, TÜRKİYE'NİN İLK ESNAF BAKANI OLACAK

Gölge esnaf bakanını ilan eden ilk parti biz olduk, inşallah seçimlerden sonra da gölgesini kaldıracağız ve Erol Korkut kardeşim Türkiye'nin ilk esnaf bakanı olacak. Esnafın sorunlarını çözen parti de Türkiye Değişim Partisi olacak.

Esnafın bütün sorunlarını biliyoruz. Pandemi sürecinde esnafa, bütçeden destek vermek yerine kredi verildi. Kur artışları, hayat pahalılığı yüzünden esnaf iş yapamıyor. borcunu ödeyemiyor.

BAĞ-KUR primlerini yatıramıyor. Esnaf, pandemi sürecinde çektiği kredilerin faizleri ve piyasaya olan borçları yüzünden kepenk kapatıyor.

Bu yılın ilk 5 ayında 50 bine yakın esnaf iflas etti. Elektrik, doğalgaz faturaları kirayı geçmeye başladı. Zincir marketlerle, küçük esnaf arasındaki haksız rekabet esnafımızı batma noktasına getirdi.

ESNAFA SİCİL AFFI ÇIKMASI LAZIM

Acilen perakende yasasının çıkması lazım. Köprü ve otobanlara yapılan zamlar, yedek parçaya, lastiğe, akaryakıta gelen zamlar, servisçilere, kamyonculara kontak kapattırdı. Çiftçinin traktörüne, nakliyecinin kamyonuna, taşımacının otobüsüne, şoförlerin taksisine koydukları, akaryakıttan vergi almamaları lazım. İndirimli akaryakıt vermeleri lazım.

Esnafımızın BAĞ-KUR borçlarının yapılandırılması lazım. Piyasada yaşanan durgunluk nedeniyle borçlarını ödeyemeyen esnafa sicil affı çıkması lazım. Esnaflarımızın birikmiş borçlarının, faizsiz olarak ertelenmesi lazım. Elektrikte esnaf tarifesi olması lazım. Konut kiralarına yapılan, yüzde 25'lik sınırlamanın iş yerlerine de getirilmesi lazım.

ESNAFIN IŞIĞINI SÖNDÜRMEYİN

Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Esnafın ışığını söndürmeyin, esnafa destek verin. Esnafa verilen destek, çarkların dönmesi demektir, piyasanın canlanması demektir. Esnafa verilen destek, ekonominin düzelmesi, toplumun güçlenmesi demektir. Esnafın sorunlarını çözmek için, esnafa her türlü desteği vermek için, esnafın ışığını söndürmemek için, esnaf bakanlığını kuruyoruz.

Türkiye Değişim Partisi iktidarında, zincir marketlere sınır koyacağız. AVM’leri ve zincir mağazaları haftanın bir günü kapatacağız, vatandaş esnaftan alışveriş yapsın. Halk Bankasını esnafın bankası yapacağız.

Esnafımızın bankalardan, esnaf kefaletten çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Esnafı ayağa kaldıracağız, esnafın ayağa kalkması demek Türkiye'nin ayağa kalkması demektir. Esnaf kardeşim, artık derdini anlatacağın bir bakanın var, sorununu çözecek olan bir bakanın var. Esnafın derdini, Erol Korkut bilir, esnafın sorunlarını, Erol Korkut çözer.”

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