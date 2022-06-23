Esnafa saldırdı, araçların üstüne çıktı, karakolu birbirine kattı

İstanbul Sultanbeyli’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Genç kız ardından seyir halindeki bir aracın üstüne çıkıp bir süre dans etti. İhbar üzerine karakola götürülen genç kız, karakolda da ortalığı birbirine kattı.

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Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde geçen pazar günü göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki M.Ç., girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Ardından esnaf tarafından dışarı çıkarılan genç kız, seyir halindeki aracın üstüne binip sürücülere zor anlar yaşattı.

Genç kız, çıktığı aracın üstünde sürücüye aracı sürmesi için “Sür, sür” diyerek seyir halinde olan aracın üstünde de bir süre dans etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Genç kız, gözaltına alındığı karakolda da etrafa saldırarak ortalığı birbirine kattı.

“BAKIMEVİNE YERLEŞTİRİLMESİ LAZIM”

Olaya şahitlik eden esnaflardan Ramazan Albayrak, “Olay pazar günü oldu. 26 yaşında bir genç kız, yaklaşık 1 aydır burada, daha önce yoktu. Gece evde kalmıyor. Dükkanımız burada gece 02.00'ye kadar açığız. Genç kız özellikle geceleri çıkıyordu ama bu sefer gündüz çıktı. Bayağı bir taşkınlık çıkardı.

İlk baş yandaki kafelerden başladı sonra buraya gelip içeride müşteriler varken çay bardaklarını kırıp bir anda gitti. Ondan sonra bizim yandaki berber arkadaşımızın camını tekmelemeye başladı. Ardından millet başına toplanırken kız yine çıldırdı.

Biz de polise haber verdik. Polis geldi, götürdü. Tekrar dışarı çıkmış. Dün akşam buradaydı, her gün burada. Bir önlem alınamadı. Yetkililerden böyle insanların tedavi görmesini istiyoruz. Bu tür insanların harcanmamasını istiyoruz.

Devlet tarafından güvence altına bir bakımevine yerleştirilmesi lazım. Esnaf arkadaşlarla burada rahat bir şekilde huzurlu olmak istiyoruz” dedi. (İHA)

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