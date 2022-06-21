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Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırırken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yayınlanma: 09:37 - 21 Haziran 2022 Güncellenme:
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Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasına tartışma çıktı.

İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu. (İHA)

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